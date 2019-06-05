ГлавнаяГородСпециалисты из Китая спроектируют ТПУ "Мичуринский проспект" на западе Москвы

Специалисты из Китая спроектируют ТПУ "Мичуринский проспект" на западе Москвы

5 июня 2019 г. 138
фото: stroi.mos.ru

Пассажиропоток будущего ТПУ составит около 50 тыс человек в час пик.

Подписано соглашение между компаниями "Мосинжпроект" и CRCC о развитии транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Мичуринский проспект", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Подписание соглашения состоялось в рамках визита делегации Китайской Народной Республики во главе с ее председателем Си Цзиньпином.

"Соглашение предполагает участие китайских специалистов в проектировании ТПУ "Мичуринский проспект". Сегодня компания CRCC занимается строительством Юго-Западного участка Большой кольцевой линии метро. Привлечение проектировщиков и инженеров этой компании позволит сократить сроки работ на объекте", - отметил Марат Хуснуллин.

По словам вице-мэра, у CRCC накоплен колоссальный опыт строительства транспортных объектов по всему миру. Более того китайская компания готова участвовать в проектах не только как проектировщик или подрядчик, но и как инвестор

 "Мы видим, как активно и динамично развивается российская столица и запускаются новые масштабные градостроительные проекты. Мы рады, что, проектируя и строя метро, можем принимать участие в этой работе", - заявил в свою очередь президент корпорации CRCC Чень Феньцзянь.

По словам первого замгендиректор по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберта Суниева,  пассажиропоток ТПУ составит около 50 тыс человек в час пик. "Технологическая часть транспортно-пересадочного узла предполагает связь недавно открытой станции Калининско-Солнцевской линии "Мичуринский проспект" и строящейся сегодня одноименной станции Большого кольца. Сюда же подведут маршруты наземного городского пассажирского транспорта", - отметил Альберт Суниев.

ТПУ "Мичуринский проспект" строится на базе двух одноименных станций – Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линий метро. Здесь построят перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта и пешеходный переход между улицами Удальцова и Раменки.

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