Стало известно, сколько власти Москвы потратят на программу "Моя улица"

Московские власти в следующие три года (2020-2022 гг) выделят на программу по благоустройству "Моя улица" 107,2 млрд рублей, из них 45,5 млрд рублей будет потрачено в 2021 году, пишет РБК.

45,5 млрд рублей - это максимальная годовая сумма за время существования программы. Предыдущий годовой рекорд был поставлен в 2017 году, тогда расходы на программу составили 42,2 млрд рублей. "Это крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы", - рассказал изданию источник в мэрии. По его словам, рекордные расходы связаны с ростом территории программы в 2021 году. Если на 2020 год намечено восстановление исторического облика улиц на восьми объектах площадью 13 га, то в 2021 - уже 38 объектов площадью 44,9 га.

В 2018–2020 гг на реализацию программы предусмотрено 71 млрд рублей. На подпрограмму "Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства" на 2020–2022 годы в столичном бюджете заложено 177,4 млрд рублей, на благоустройство парков и озеленение – 18,6 млрд рублей, на благоустройство административных округов – 60 млрд рублей, на содержание памятников и зон отдыха – 6,2 млрд рублей, на благоустройство территорий образовательных учреждений – 8,7 млрд рублей.

Программа моя улица стартовала в 2015 году. Она предусматривает комплексное благоустройство улиц Москвы, обновление и расширение пешеходных зон, обновление тротуаров, фасадов и освещения, создание велосипедных дорожек, посадку деревьев, обустройство малых архитектурных форм. Изначально программа была рассчитана до 2018 года, но в итоге было принято решение о ее продление. По словам заммэра по ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова, программа не закончится никогда. "Мы с вами - хозяева нашей Москвы. Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной", - отмечал он.