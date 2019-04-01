Старейшая тюрьма Японии станет роскошным отелем

Старейшую японскую тюрьму Нара превратят в отель высочайшего класса. Тюрма использовалась по прямому назначению до недавнего времени.
Здание из красного кирпича построили в 1908 году. Оно единственное из пяти зданий, возведенных в Японии в то время, которое сохранилось до наших дней. До 2017 года в Наре содержались несовершеннолетние преступники.
Теперь тюрьма станет отелем: в камерах с высокими потолками оборудуют номера, в складских помещениях и комнатах охранников разместят рестораны и гостиничные службы.
https://t.co/JTBSWmrPIe— インテリア雑貨のキャリコ (@calicoshop) November 24, 2018
1908年に建てられた、赤レンガの旧奈良監獄
最後の公開見学会に行ってきました
少し前まで少年刑務所だったのです、がまるで西洋のお城みたい
二年後はホテルにリニューアルオープンの予定ですが
どんな監獄ホテルになるのかな？
これも楽しみです pic.twitter.com/SBNb2PCDKn
Ночь в отеле, по предварительным расчетам, обойдется в сумму от 400 до 750 долларов.