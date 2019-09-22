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Ставропольцы превратили арт-объект в "слоноежа"

22 сентября 2019 г. 214

Удивительное животное "слоноёж" появилось на Александровской площади Ставрополя. Так местные жители окрестили деревянный остов с гвоздями, в который за несколько часов превратился слон из яблок.

Это один из трех арт-объектов, которые установили в честь дня города и края. Все они должны были стать символами региона, сообщает "Россия 24". Однако до завершения мероприятий украшения не дотянули. Во всяком случае, так фото и видео комментируют в соцсетях.

Впрочем, есть и те, кто ничего дурного в случившемся ни видят. Говорят, для яблочного слона перспектива стать домашним пирогом лучше, чем просто сгнить после праздника. Интересно, что та же участь постигла арку из трав и дерево из сладкой ваты. Кору съедобного растения объели, а декоративную арку разобрали на сувениры.

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