Стела на въезде в Екатеринбург оказалась бесхозной

Стела, расположенная на въезде со стороны Новомосковского тракта, находится в изношенном состоянии, и ее решили реконструировать. Однако средства на ремонт из городского бюджета выделить не могут – на балансе города этого объекта нет.

Стелу поставят на учет, если найдут владельца. Если же хозяин так и не обнаружится, объект передадут городу. Пока вообще не известно, есть ли у сооружения собственник, пишет Znak.com.

Письма с запросом направлены в Федеральное агентство по управлению госимуществом, Росреестр, ЕМУП "БТИ" и МУГИСО. После того, как определятся с собственником, можно будет решить вопрос о реконструкции.