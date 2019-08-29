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Стела на въезде в Екатеринбург оказалась бесхозной

29 августа 2019 г. 435
Фото: © shutterstock.com

В Екатеринбурге пытаются найти владельца обветшавшей стелы на въезде в город.

Стела, расположенная на въезде со стороны Новомосковского тракта, находится в изношенном состоянии, и ее решили реконструировать. Однако средства на ремонт из городского бюджета выделить не могут – на балансе города этого объекта нет.

Стелу поставят на учет, если найдут владельца. Если же хозяин так и не обнаружится, объект передадут городу. Пока вообще не известно, есть ли у сооружения собственник, пишет Znak.com.   

Письма с запросом направлены в Федеральное агентство по управлению госимуществом, Росреестр, ЕМУП "БТИ" и МУГИСО. После того, как определятся с собственником, можно будет решить вопрос о реконструкции.

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