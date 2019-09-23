Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородСтену дома в центре Перми украсят изображением шансонье

Стену дома в центре Перми украсят изображением шансонье

23 сентября 2019 г. 137
Фото: © shutterstock.com

На одном из жилых домов в центре Перми появится портрет известного музыканта, уроженца города.

Дом будет украшен изображением шансонье Сергея Наговицына. Пока на здании на перекрестке улиц Крисанова и Петропавловская появились контуры нового арт-объекта, пишет портал "Мой город – Пермь".

Музыкант будет изображен в полный рост. Изображение планируется дополнить строчками из песни Наговицына "Дайте мне то".

Сергей Наговицын скончался в ноябре 1999 года в возрасте 32 лет от остановки сердца. Возможно, создание граффити приурочено к 20-летию со дня смерти музыканта.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>