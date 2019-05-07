Стивен Ньюман, Q1 Group: в России идет гонка на выживание

Российский рынок коммерческой недвижимости – это свободные ниши и растущий спрос с одной стороны, а с другой – жесткая конкуренция и работа в авральном режиме ради интересного проекта. Про особенности российского рынка коммерческой недвижимости и скорость внедрения актуальных трендов и технологий мы поговорили с партнером международной строительной компании Q1 Group Стивеном Ньюманом.

Компания Q1 работает в России с 2006 года. Как вы решились выйти на этот рынок и какую задачу перед собой ставили?

В Россию мы пришли как компания, занимающаяся управлением строительством коммерческих объектов. Бизнес не очень понятный для российского рынка на том этапе развития, но я видел в нем большие перспективы. У нас была амбициозная и сложная задача – привнести в Россию европейский опыт управления проектами. Сегодня с уверенностью могу сказать, что наши надежды оправдались, и выход на российский рынок был правильным решением.

Сложно ли было начинать строить бизнес в России?

Главная сложность работы в России состоит в том, что это очень молодая рыночная экономика. Бизнес здесь - понятие, которому еще нет и 30 лет. После развала СССР, в начале 90-х годов, под «бизнесом» в России чаще всего понималась самая банальная торговля, а бизнес-процессы выстраивались скорее интуитивно. Могу сказать, что Россия за эти годы очень сильно продвинулась: за довольно небольшой срок страна экстерном прошла многие этапы в развитии экономики. Но, тем не менее, есть свои нюансы и особенности, которые отличают ведение бизнеса в России от стран с более зрелой экономикой. Законодательство, налоговая система, специфика финансовой деятельности и даже переговорный процесс в России сильно отличаются от реалий западных стран. И нам приходится это учитывать в выстраивании внутренних бизнес-процессов компании.

Какие есть плюсы и минусы работы на российском рынке?

Развивающаяся экономика России дает бизнесменам много бонусов, но имеет и свои подводные камни. Этот рынок подходит для тех, у кого есть большой аппетит к риску. Компанию в России зарегистрировать сложнее, чем в Англии, но в целом бизнес-процессы здесь проще. Однако в России, как и на любом растущем рынке, вам придется столкнуться с острой конкуренцией. В отличие от европейских стран, в России новые компании открываются ежедневно, и между ними идет жёсткая борьба за свою нишу, репутацию и партнеров.

В чем принципиальные отличия бизнес-процессов, если говорить о рынке коммерческой недвижимости?

В Англии однозначно меньше борьбы за свое место под солнцем. Я бы сказал, что все бизнес-процессы протекают более размерено. Сейчас мы ведем один строительный проект в Великобритании и можем напрямую сравнивать с российским опытом. У подрядчиков и поставщиков на первом месте будет личный комфорт, а не скорость выполнения задачи - конечно, это не всегда позитивно отражается на результате.

В России же идет гонка на выживание, и, если компания хочет заполучить интересный проект, она должна быть готова сделать все возможное – работать сверхурочно, предоставить бонусы и дополнительные услуги. В противном случае, можно остаться ни с чем. Высокая конкуренция заставлять работать в авральном режиме: если проект не будет готов в сжатые сроки, то компания теряет свои преимущества, становится малоэффективной.

К примеру, строительство бизнес-центра площадью 3 тысячи «квадратов» в России будет стоить на 20-30% дешевле и завершится в два раза быстрее, чем в западных странах.

Какой потенциал вы видите у российского рынка офисной недвижимости в России?

Сегодня у рынка офисной недвижимости в России большой потенциал – трансформация подходов к бизнес-процессам предъявляет новые требования и к рабочему пространству. Российские компании активно внедряют западные тренды в строительстве офисов: расширяется практика применения различных элементов agile, активно развивается формат коворкингов. Современные бизнесмены ставят эргономику и комфорт во главу угла: офис должен быть технологичным и оптимизировать ежедневные рутинные процессы. Кроме того, эффективное офисное пространство сегодня должно выполнять много функций – не только рабочие места, но и место для командной работы, для творчества, для неформального общения и отдыха. Это открывает большой простор для глубокой разносторонней работы при создании офисов с нуля или их реконструкции.

Какие тренды в офисной недвижимости, в управлении офисными проектами пока используются в России в небольшой степени, но развиты на западе?

Главный тренд офисного пространства в Европе и США – умные технологии. Причем это направление сегодня идет дальше, чем комплексное управление пространством и умные технологии в инженерии. В ряде западных проектов можно увидеть использование искусственного интеллекта для сбора данных и выполнения широкого офисного функционала. Искусственный интеллект может выступать помощником и забронировать нужное оборудование для совещания или конференции, заказать напитки и закуски, подключить участников совещания к конференц-связи, выложить в общий доступ или запустить на экране презентации дополнительные материалы. Однако более важная функция – это сбор информации о том, кто из сотрудников и когда использует переговорные комнаты, какие из них пользовались высоким спросом, какие рабочие места используются чаще, а какие простаивают большую часть времени. В дальнейшем эти знания могут использоваться для оптимизации офисных процессов.

К умным офисным технологиям нового поколения также можно отнести интерактивные панели, которые не только воспроизводят графическую информацию с любого носителя, но и позволяют участникам конференции делать свои комментарии по ходу выступления, рисовать и затем отправлять все эти данные по почте. Еще одно ноу-хау для видео-конференций или вебинаров – камера, которая устанавливается на кронштейне и переводит в цифровой вид все, что рисуется или пишется маркером на доске. Далее с изображением могут работать все участники встречи в электронном формате. Для России, я считаю, это самое ближайшее будущее.