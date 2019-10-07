Столетний дом с перекошенными стенами не признали аварийным

Администрация Уфы признала дом, построенный 120 лет назад, пригодным для проживания. Жильцы были вынуждены обратиться в прокуратуру.

Речь идет о деревянном строении на улице Токарной. Здание было построено в 1898 году. Сейчас у него перекошены стены и частично обрушена крыша.

Эксперты также признали фундамент, дверные и оконные проемы просевшими. Деревянные конструкции дома прогнили. Все это не помещало чиновникам признать дом не аварийным, а подлежащим капитальному ремонту, пишет UfaTime.ru.

В доме живут 11 человек, в том числе дети. Жильцы обратились в прокуратуру, и та обязала администрацию повторно проверить дом на аварийность.