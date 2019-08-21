Столичное метро поедет в Троицк

15 августа стало известно, что Коммунарская линия метро будет продлена до Троицка. Линия увеличится на шесть станций. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что станции будут называться «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк».

Ранее планировалось, что Коммунарская линия, строительство которой началось в июле 2019 года, будет состоять из семи станций. Первый ее участок должен быть сдан в эксплуатацию в 2023 году.





