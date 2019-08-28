Столичные самострои будут выявлять с помощью дронов

Тестирование беспилотных технологий стартовало около года назад.

В Москве начали применять новый подход к выявлению незаконно размещенных объектов. Государственная инспекция по недвижимости начнет использовать для выявления самостроев дроны — особенно полезны они будут при обследовании труднодоступных территорий.

Заместитель мэра Владимир Ефимов, чьи слова приводит издание Strelka Mag, отметил, что применение беспилотных технологий повысит эффективность мониторинга: если человеку на обследование территорий потребуется неделя, то дрон справится с задачей за один полет.