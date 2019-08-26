Столичные власти рассказали, как будут вводить станции Большого кольца

Большая кольцевая линия московского метро полностью заработает к 2024 году – в 2023-м работы планируют завершить.

В настоящее время работы ведутся на всех участках и станциях будущего кольца, сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Проходку перегонных тоннелей на Большом кольце ведут 12 тоннелепроходческих комплексов различного диаметра. Станции находятся в разной степени готовности – где-то только готовят площадку для строительства, а где-то уже устанавливают основные конструкции, уточнил чиновник.

Северо-западный участок Большой кольцевой ввели в эксплуатацию в 2018 году. В этом году планируется завершить строительство части северо-восточного участка от станции "Нижегородская" до станции "Лефортово".

Южный и юго-западный участки построят в 2020 году, в 2021-м – западный, восточный и часть северо-восточного от станции "Лефортово" до "Савеловской". В 2022 году открою еще две станции северо-востока – "Шереметьевская" и "Ржевская", это будут станции глубокого заложения.

Бочкарев также рассказал, что до конца 2027 года в различных районах Москвы появится более 70 новых станций метро. Строительство подземки – одно из приоритетных направлений работы его департамента, развитие метрополитена занимает около трети расходов города. В частности, на период с 2018 года по 2021-й на строительство метро заложено 723,5 миллиарда рублей.