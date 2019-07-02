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Столичные власти утвердили дополнительные площадки под реновацию

2 июля 2019 г. 353
Фото: © shutterstock.com

Власти Москвы утвердили шесть дополнительных стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации.

Площадки расположены в районах Перово, Котловка, Хорошево-Мневники, Лосиноостровский и Марфино, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. В жилье, построенное на этих площадках, переедут 2,9 тысячи человек из 12 домов.

Кроме того столичные власти планируют купить под реновацию четыре площадки у компании ДОМ.РФ и две у РЖД. Кроме того, ведутся переговоры о покупке земель у Ростеха, сообщил Хуснуллин.

Он также рассказал, что в центре Москвы первые переселения в рамках реновации начнутся осенью этого года. В центре наиболее сложно подобрать площадки, отметил заммэра. "Могу с уверенностью сказать, что мы где-то осенью начнем переселение в Пресненском районе, в районе Мукомольного проезда", - добавил он.

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