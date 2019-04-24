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Строительство названо самой опасной сферой деятельности в России

24 апреля 2019 г. 139
фото: shutterstock.com

Из общего числа погибших на работе в прошлом году на стройках умерли 21%.

 

Самой травмоопасной сферой деятельности в России по итогам прошлого года признано строительство, сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Роструда.

По данным ведомства, на стройках умерли 21% от общего числа погибших на работе. На втором месте - обрабатывающее производство (17% погибших). На третьем — лесное и сельское хозяйство, рыбоводство, рыбная ловля и охота (по 13%). Затем идут работа, связанная с транспортировкой и хранением (12%), и добыча полезных ископаемых (8%).

Почти каждый второй несчастный случай на работе в прошлом году произошел из-за плохой организации труда. Около трети происшествий (34%) связаны с падением с высоты, 23% — с воздействием деталей механизмов и движущихся предметов. К 13% несчастных случаев привели обрушения, обвал предметов или материалов, к 12% — транспортные происшествия.

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