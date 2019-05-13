Строительство парка "Остров мечты" вышло на финишную прямую

Для строительства всех монолитных конструкций будущего парка развлечений потребовалось около 100 тыс кубометров бетона – это примерно десять 17-этажных домов

Строительство первого в России и крупнейшего в Европе крытого тематического парка "Остров Мечты", который расположен в Нагатинской пойме в Москве, перешло в завершающую стадию, об этом сообщили в пресс-службе ХК «Остров Мечты».

"Масштаб стройки во многом состоит из рекордов. Например, центральный купол – самый большой в своем классе в России и Европе, его площадь – почти 8 тысяч квадратных метров, это в 2,5 раза больше, чем купол Нормана Фостера над Рейхстагом и в несколько раз больше купола Galeries Lafayette в Париже. Площадь крытой части проекта составляет 300 тыс кв м – это сопоставимо с размер 42 футбольных полей. А для строительства всех монолитных конструкций объекта потребовалось около 100 тыс кубометров бетона – это примерно десять 17-этажных домов", - рассказал руководитель проекта "Остров Мечты" Константин Голубев, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Уже закончены основные общестроительные и монолитные работы, смонтировано инженерное и технологическое оборудование. Завершаются работы над входной группой, достроена центральная башня высотой 75 метров, ведутся кровельные работы на крыше замка. Продолжается установка декоративных элементов и цветных витражей, которые украсят главный вход в крытую часть парка. Заканчиваются работы по сооружению уникальных стеклянных куполов над прогулочно-торговой галереей. В зоне тематического парка началась установка аттракционов: к июню будет смонтирована их большая часть. Параллельно с установкой аттракционов строятся здания парка и элементов тематизации парка.

Сейчас начался заключительный этап отделочных работ и монтажа аттракционов, на площадке в настоящее время трудится три с половиной тысячи человек. Строители уже приступили к этапу отделочных и декоративных работ. Для городского променада "Острова Мечты" разработано 120 фасадов зданий, выполненных в архитектурных стилях разных городов мира. Среди них – миниатюра римского Колизея, улочки Лондона, Беверли-Хилз, а также Барселоны. Уже началось воссоздание копии знаменитого Дома костей (Casa Battlo) каталонского архитектора Гауди.

Для парка разработана система купольно-зенитных фонарей, которые будут освещать его территорию. Специалисты применили энергосберегающие технологии и конструкции, чтобы сберечь экологию Нагатинской поймы и уменьшить затраты электроэнергии. Особое внимание разработчики уделили системе климат-контроля, которая должна поддерживать особый температурный режим в любое время года.

Само строительство парка ведется в два этапа. Первую очередь, в том числе тематический парк аттракционов, ландшафтный парк, городской променад с торговой галереей, кинокомплексом и концертным залом планируют завершить в этом году. Открытие парка состоится этой осенью Запуск второй очереди, в том числе благоустроенной набережной, детской яхтенной школы, концертного комплекса и гостиницы, запланирован на начало 2021 года. Общая площадь комплекса "Остров Мечты" составляет 100 гектаров, что эквивалентно 140 футбольным полям.