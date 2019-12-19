Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, сообщается на сайте ведомства.

В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор "Тамань". Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрату Турсунбекову.

"Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

С февраля 2016 года осуществляла государственный строительный надзор над сооружением железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Также накануне Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Перед началом движения поездов сооружение передадут на баланс ФГПУ "Крымская железная дорога". Данную процедуру планируют завершить до 24 декабря. В настоящее время выполняется проверка железнодорожной автоматики моста, которая связана с постом электрической централизации на керченском берегу.

"Устройства на посту будут в режиме реального времени следить за графиком движения составов, корректировать их скорость и межпоездной интервал. По сигналу с поста поезд на мосту сможет снизить или увеличить скорость, выполнить торможение", - рассказали в Росавтодоре.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предстоящее открытие ж/д движения по Крымскому мосту одним из важнейших событий уходящего года. В открытии движения примет участие Владимир Путин.

Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильную часть моста через Керченский пролив была открыта в мае 2018 года.

Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря. Железная дорога соединит крымские города с Москвой, Петербургом, Тверью, Рязанью, Ростовом-на-Дону и другим населенными пунктами на материке.

Пропускная способность моста составит до 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки: 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. Генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж".

Ранее заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании Стройгазмонтаж Леонид Рыженькин в интервью Вести. Недвижимость рассказал, какие работы оказались самыми сложными, и объяснил, почему сам мост – это большая инновация.