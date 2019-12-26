Судьбу Шуховской башни решат в 2020 году

Проект реставрации Шуховской башни могут подготовить в 2020 году. Судьбу объекта будут обсуждать с экспертами и общественностью.

В настоящее время на Шуховской башне проведены противоаварийные работы, сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. По его словам, сомнений нет, что оболочка башни продержится еще долго.

"В ближайшее время планируется выполнить работы по конструкции башни. Дальше мы будем обсуждать с экспертами и общественностью, как с ней поступить. Проект реставрационных работ может быть разработан в 2020 году", - цитирует Емельянова РИА Новости.

Столичные власти склоняются к тому, что оболочку башни оставить в прежнем виде, а конструкцию усилить. Башня интересна как музейный объект, отметил Емельянов.