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"Сушитель ям": в Приамурье разбираются с абсурдным ремонтом дороги

14 июня 2019 г. 1509

Довольно оригинальный подход к ямочному ремонту в Приамурье попал на видео. Правда, наказание грозит теперь не только герою ролика, но и его автору.

На предприятии "Дорожник" в городе Свободный Амурской области начали служебное расследование после того, как в Интернет попало видео, на котором сотрудник компании "сушит" яму на дороге тряпкой.

Автор ролика за кадром комментирует, что таким образом ведется подготовка к ямочному ремонту,  рабочего называет его сушителем ям и обещает, что тот попадет в YouTube.

В администрации города заявили, что абсурдные действия рабочего с тряпкой "не выдерживают никакой критики", передает РИА Новости.  При этом у чиновников вызывает вопросы не только процесс "работы", но и поведение сотрудников бригады, включая "оператора".

"Предстоит выяснить, в каком состоянии находились рабочие во время проведения работ", - заявили в пресс-службе городской администрации.

Глава города Владимир Константинов заявил, что по результатам расследования к руководству компании будут приняты "самые жесткие меры".

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