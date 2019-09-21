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Тепло в московские школы и больницы пришло раньше срока

21 сентября 2019 г. 249
фото: shutterstock.com

Из-за холодов по просьбам жителей было принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения. 

Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно, сообщил пятницу заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам", - рассказал Петр Бирюков, чьи слова приводит "Интерфакс".

По его словам, в соответствии с действующими нормативами отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. "Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения", - добавил вице-мэр.

В пресс-службе ПАО "МОЭК" редакции Вести. Недвижимость рассказали, что начали подключать тепло на объекты социальной сферы по заявкам 20 сентября. "По состоянию на 16:00 (ред. – 20 сентября) тепло подано в 110 объектов социальной сферы", - рассказали в пресс-службе.

18 сентября в столице заработала горячая линия по вопросам отопления. Москвичи могут позвонить по телефону: +7 (800) 100-23-29, пока будет проводиться включение отопления, и узнать о начале отопительного сезона, а также оставить заявку в случае проблем. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город готов к отопительному сезону.

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