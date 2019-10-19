Териберку из фильма "Левиафан" ждет обновление

До конца года планируется завершить работу над проектом развития поселка Териберка в Мурманской области, сообщил журналистам во время конгресса World Urban Parks в Казани губернатор региона Андрей Чибис.

"Уже проведен конкурс, сейчас делается мастер-план развития Териберки, чтобы этот уникальный поселок развивался по единой концепции … До конца года проект должен быть готов", - сказал Андрей Чибис.

Перед этим план будет вынесен на обсуждение, а после утвержден. Развитие Териберки будет проходит комплексно. Для нас важно, чтобы инвестор не просто купил участок земли и построил на нем гостиницу, а чтобы это была единая архитектурная и смысловая застройка, подчеркнул глава региона. Одновременно с этим будет вестись строительство 40 километров дороги до Териберки. Работы по строительству уже начались.

Териберка - село в Кольском районе Мурманской области. Расположено на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноименной реки. Териберка является уникальным местом с точки зрения природной красоты и самобытности и имеет огромный туристический потенциал. Долгое время поселок находился в упадке. Териберка известна по фильму Андрея Звягинцева "Левиафан", который был номинирован на "Оскар". Здесь проходили съемки.

В последнее время в Териберке произошло некоторые изменения. Так, удалось ликвидировать огромную несанкционированную свалку на побережье. Село стало участником федеральной программы "Чистая вода". Выделены средства на проектирование документации по реконструкции водозабора села. Териберка также является местом проведения арктического фестиваля.