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Территорию с Винзаводом и Artplay превратят в первый в России арт-квартал

8 октября 2019 г. 386
Фото: © shutterstock.com

В Москве появится уникальный творческий квартал – в него превратят территорию вокруг Курского вокзала.

На этой территории уже действуют творческие кластеры: центр современного искусства Винзавод и центр дизайна Artplay. Благоустройство территории – давно назревший вопрос, который наконец-то готовы решить: после преобразования получившийся арт-квартал станет первым в России и пока единственным, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Москвы.

Для реализации задумки открыт творческий конкурс, в котором могут принять участие дизайнеры, архитекторы, художники, студенты творческих вузов и представители профессиональных сообществ. Конкурс объявлен по двум направлениям: благоустройство сквера на территории арт-квартала и разработка дизайн-кода. 

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