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Тихий океан будут очищать от мусора с помощью небоскреба

2 августа 2019 г. 484
Фото: © shutterstock.com

В Большом тихоокеанском мусорном пятне построят небоскреб, который будет перерабатывать отходы и очищать воду.

Проект был разработан американским архитектором Хонглином Ли. Сооружение получило название Filtration, пишет журнал DisignBoom. Небоскреб представляет собой сборную модульную конструкцию, по форме напоминающую маяк, и украшенную декоративной подсветкой.

В верхнем отсеке здания воды будет проходить через фильтры, которые очистят ее от мусора, и сбрасываться обратно в океан.

Большое тихоокеанское мусорное пятно расположено на севере Тихого океана, пластик и другой мусор приносит сюда из-за направления Северо-Тихоокеанской системы течений. В мае 2019 года в районе пятна было выловлено порядка 40 тонн мусора антропогенного происхождения.

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