Тимати обвиняют в вандализме из-за граффити на историческом здании

Известного рэп-исполнителя обвиняют в вандализме. Тимати разместил гигантское граффити на здании, являющемся объектом культурного наследия. На доме, построенном архитектором Мазыриным, появился гигантский черно-белый портрет Ратмира Шишкова, музыканта, трагически погибшего в 2007 году. Граффити использовалось для съемок клипа Тимати – в нем исполнитель поет песню на фоне портрета Шишкова.

Появление портрета погибшего рэпера с властями согласовано не было. "Этот дом является объектом культурного наследия, на него распространяются охранные обязательства. И все его изменения подлежат обязательному согласованию с Департаментом культурного наследия города Москвы. Каждый дом имеет свой колористический паспорт, свой исторический цвет", - поясняет координатор движения "Архнадзор" Андрей Новичков, слова которого приводит ТВ-Центр.

Жители дома отнеслись к арт-объекту неоднозначно. Одни считают появление граффити актом вандализма, другие же одобряют произошедшие изменения.

В департаменте культурного наследия Москвы уже рассмотрели жалобу – управляющая компания должна убрать рисунок до 15 мая.