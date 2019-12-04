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Тимати подарил маме элитный детский сад

4 декабря 2019 г. 776
фото: globallookpress.com

Российский рэпер и бизнесмен Тимур Юнусовой (Тимати) вложил деньги в строительство элитного детского сада в центре Москвы.

Руководить дошкольным образовательным учреждением будет мама артиста, сообщают СМИ.

Рэпер выкупил здание, сейчас там идёт ремонт. Как пишет telegram-канал Mash, изначально планировалось на этом месте открыть обычный детский сад, но в итоге будет платное учреждение.

Сообщается, что в детском саду будет игровая комната с лабиринтом и скалодромом и горки. Детский центр даже планирует проводить мастер-классы для родителей: школа развития, психологические тренинги, йога и гимнастика для беременны

Открытие детского центра состоится уже после Нового года.

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