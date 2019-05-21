Точка зрения: что влияет на развитие городов

За последние два-три века вместе с необычайными прорывами в науке и экономике мы наблюдаем стремительный рост городов. Быстрый прирост населения создает огромное количество проблем для формирования комфортной городской среды. Большинство этих проблем не новы. С «болезнью роста» в XX веке в той или иной мере сталкивались практически все крупные города мира. Но к сожалению, учитывать полученный опыт получается далеко не всегда и не везде. О том, что влияет на будущее городов, рассуждает генеральный директор «КБК Проект» Василий Костин.

Неконтролируемая миграция

Большинство людей приезжают в города добровольно. Городская жизнь гораздо комфортней тяжелого сельского труда. Новоиспеченный горожанин может зарабатывать больше чем в деревне и пользоваться неизмеримо большим количеством удобств.

Все это приводит только к стремительному росту новых районов, в большинстве случае дешевых и некомфортных. Бороться с этим практически невозможно, там где есть спрос на жилье – непременно будет и предложение. Можно запретить строительство в городской черте – и тоже самое будет происходить сразу за границей города.

Именно поэтому последнее время большинство крупных городов представляют собой агломерации, состоящие из нескольких населенных пунктов фактически представляющих единое экономическое пространство. В нашей стране это наиболее четко видно на примере Москвы и области. Крупным мегаполис окружен огромным количеством небольших городов-спутников. Жилье там стоит гораздо дешевле, при этом большинство жителей работает в Москве.

Разумеется это ведет к огромному количеству проблем, прежде всего транспортных, ведь в данном случае – необходимо взаимодействие руководства сразу нескольких муниципальных образований. Можно сколько угодно строить широких вылетных трасс, но если они упираются в двухполосные улицы Подольска и Люберец – то особого смысла от них нет. Классическим примером является Щелковское шоссе, ведущее в спальные районы Балашихи. Тут круглосуточная пробка, которую в час пик можно преодолевать несколько часов. Для того же чтобы расширить Щелковское шоссе нужно либо жертвовать природным заповедником «Лосиный остров» либо сносить целый район малоэтажной застройки в Балашихе, что далеко не всегда возможно. Частную собственность еще никто не отменял.

Впрочем агломерация, это уже понятие уходящее. В настоящий момент наиболее крупной формой расселения является мегалополис или мегарегион – то есть форма расселения при срастания нескольких городских агломераций. Классический пример – «Золотой Банан» в который входят Турин, Лион, Монако, Барселона и многие другие города юга Европы. Это неформальная единица, у которой нет централизованного руководства, тем не менее, для современного мира совершенно нормально, когда работник живет не просто в другом городе, но и в соседней стране. Именно таким и представляются мне «города будущего», где каждый из жителей мегалополиса может выбирать себе городскую среду по вкусу.

Это достигается благодаря развитой системы транспортной доступности, при которой любой житель может добраться до любой точки как на личном, так и на общественном транспорте. Например, развитие сверхскоростных поездов, способных преодолеть за час сотни километров.

Не каждый житель является активным участником городского комьюнити

При анализе жизни мегаполисов необходимо учитывать не только количество населения, но и его качество. Появился даже термин «глобальный город» (или альфа-город), что означает влияние того или иного населенного пункта на мировую экономику. В настоящий момент, в пятерку основных альфа-городов мира входят Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Пекин и Сингапур (Москва занимает в этом списке 13-е место).

Разумеется, этот рейтинг куда важнее нежели обычная численность население. Чем выше город в рейтинге – тем он полезней, тем больше туда стремятся и «мозги», и капитал. Именно поэтому успех города прямо пропорционально связан с успехом его жителей. Насколько быстро им удастся стать по-настоящему горожанами с городской психологией. На это уходит не одно поколение и ускорить этот процесс к сожалению не получается.

Экология

Это основной бич крупных городов. Даже жители такого зеленого мегаполиса как Москва серьезно жалуются на то, что в большинстве районов города откровенно нечем дышать. Что уж тут говорить о перенаселенных Пекине или Мехико, которые к тому же и находятся в жарком климате.

К сожалению, большинство экспертов склоняются тому, что на данный момент решить экологические проблемы в крупных мегаполисах нельзя. Одним из важных факторов решения проблемы является переход на экологически чистое топливо. Но несмотря на то, то власти всех крупных городов активно пытаются внедрять электромобили, полное их внедрение – дело нескольких десятилетий. На данный момент просто не существует массового и дешевого транспорта за исключением разве что велосипедов.

Также большой проблемой является отсутствие крупных парков, которые выполняют не только роль мест для отдыха, но и «легких» города. Именно поэтому во многих крупных городах сейчас обустраиваются зеленые зоны нового типа: сады на крышах, вертикальные оранжереи, когда растения растут непосредственно на стенах домов. Но, разумеется, окончательно проблема экологии сможет решена только когда город перестанет расти вверх.

Без серьезных и глобальных перепланировок ничего не получится. А если получится – то на выходе будет нечто подобное современному европейскому мегалополису, где совершенно не обязательно жить в городской черте. Можно иметь все тоже самое проживая в 20-30 километрах от города. Главное, чтобы было налажено транспортное и коммуникативное сообщение.

Современность города

Растущий городв должен отвечать последним достижениям науки – прежде всего IT индустрии. Сейчас для этого появился специальный термин Smart Сity или умный город. С отдельными элементами этой системы сталкивались все – электронное правительство – возможность получить различные документы и услуги без многочисленных стояний в очередях – на электронную почту, единая электронная транспортная карта, чьи области применения значительно расширяются.

Функций у умного города много – но их главная суть – превратить город в единый организм, центром которого будет каждый из горожан. Но для этого горожане должны стать именно горожанами, то есть гражданами собственного города, а не простыми потребителями желающие только получения благ.

В той же Москве уже давно существует проект «Активный гражданин», где каждый может участвовать в решении тех или иных вопросов, но по официальным данным, на сайте зарегистрировано всего полтора миллиона человек, то есть каждый десятый житель города.

Именно поэтому аналитики учитывают, что системы умного города, гораздо лучше работают в странах и городах с развитой демократией и гражданским обществом. Одно без другого никуда.

Я считаю, что город будущего - это высокотехнологичный мегалополис, состоящий из активно взаимодействующих между собой жителей. Можно построить самые современные дороги, наладить лучшую компьютерную связь, но пока каждый гражданин не будет осознавать себя по-настоящему ответственным за собственный город, особой пользы от этого не будет.