Точка зрения: ИКЕА любят даже в тех странах, где она официально не представлена

Группе компаний Ingka сейчас принадлежит 372 магазина в 30 странах. Не так давно были открыты магазины в Бухаресте и еще один в Москве.

Есть ли страна-лидер по количеству магазинов?

Больше всего магазинов в США, а на втором месте – Германия. На этот показатель – число магазинов – влияет сразу несколько факторов. Во-первых, количество жителей, во-вторых – длительность присутствия ИКЕА в стране. В Германии мы работаем уже очень долго, а потому магазинов в этой стране немало.

А есть ли страны, где ИКЕА непопулярна?

Нет, пожалуй, таких стран нет. Более того, ИКЕА популярна даже в тех странах, где она официально не представлена. Особого секрета тут нет, а все дело в комбинации нескольких факторов. Тут и сочетание цены и качества, и демократичный скандинавский дизайн, и экологичные материалы.

Еще одно, о чем нельзя не сказать. Мы предлагаем решения для реальных людей. В каждой стране мы изучаем как живут люди, буквально приходим к ним в гости, чтобы узнать о планировках их квартир, запросах жильцов и их нуждах.

Так, в Москве и вообще в России жилое пространство в целом небольшое: часто в одной квартире живут люди трех поколений – бабушки, дети и внуки, в квартирах есть балконы, которые также используются как место для хранения.

Наша задача – сделать так, чтобы человек, придя в магазин, узнал «свою» квартиру и посмотрел решения именно для нее.

Еще одно решение, которое вы предлагаете – инструмент для подбора обстановки квартир. Как оно работает?

Да, речь идет о сервисе «Квартиротека», в котором можно внести адрес своей квартиры и увидеть варианты обстановки именно для вашего жилья. Это российское изобретение, и мы надеемся применить это решение для других стран. Серийные планировки квартир и домов есть не только в России – они широко представлены в Европе, в основном в Восточной.

При этом, за счет множества фактур, материалов, расцветок можно получить индивидуальное решение, которого не будет ни в одной другой квартире.

В Москве открылся магазин нового формата, ИКЕА в городе. Такие магазины уже есть в мире?

Открывшийся в Москве новый магазин – второй в мире магазин подобного формата. Первый не так давно появился в Париже. Это совершенно новый формат. Это значит, что в перспективе другие страны смогут чему-то научиться на основе этого опыта, полученного в России.

Зачем вообще открывать ИКЕА внутри крупных городов?

Современный мир меняется. Сейчас все больше людей живет в крупных городах – Москва отличный тому пример. У людей много забот и мало свободного времени, они не всегда могут выделить время на поход в большой магазин, расположенный за пределами города. В этом случае, конечно, выручают онлайн-магазины. Но еще одно возможное решение - появление полноразмерного магазина ИКЕА ближе к центру города. Теперь современный покупатель, живущий в Москве, имеет еще больше возможностей выбора.

Мы вообще постоянно экспериментируем с форматами. В нескольких городах функционируют дизайн-студии, где можно спроектировать, например, кухню, как в Лондоне, или спальню (в Мадриде). В новом же московском магазине покупателям мы уже предлагаем услугу full design service – дизайн любого помещения в квартире или всей квартиры целиком: пока она нигде больше в России не предлагается.