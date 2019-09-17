Точка зрения: как создать город с нуля

Примерно две трети существующих городов России были созданы в прошлом столетии: промышленные центры, наукогорода, города-курорты, моногорода, закрытые и открытые. Сегодня новости о строительстве нового города являются редкостью, а иногда эти планы так и остаются на бумаге. Например, в 2011 году стало известно о планах построить новый город "Экономик-сити" в Забайкалье на границе с Китаем. Его созданием должна была заниматься компания "Олимпик-сити". В 2016 году строительство города было заморожено еще на этапе проектирования. В итоге новый город остался только на макете. Среди запланированных городов, но нереализованных – Куб А в Краснодарском крае и "Город здоровья" в Минводах.

Однако, есть и удачные примеры. Например, Иннополис – умный город, который создали в Татарстане за несколько лет буквально в чистом поле, Подмосковный Сколково и Доброград во Владимирской области – первый в России город, который строится на частные деньги. Генеральный директор бизнес-юнита Доброград девелопмент Владимир Ахапкин рассказал редакции Вести.Недвижимость, почему появляются новые города, и какими они должны быть.

Появление на картах новых городов во всем мире сейчас происходит довольно регулярно. Недавно, президент Индонезии объявил о строительстве новой столицы в 800 километрах от Джакарты. Официальная причина – к 2050 году, по прогнозам ученых, Джакарта уйдет под воду. Неофициальная – город уже не управляем и не слишком пригоден для жизни: много проблем с экологией, маргинальным населением и так далее. Проще построить новую. Кстати, планируется, что строительство начнется в 2021 году, а уже к 2024 туда переедут все госструктуры.

Из аналогичных амбициозных примеров – Нур-Султан (Астана) – заштатный город, превратившийся за десять лет в прекрасную столицу Казахстана. Другой яркий пример - Дубаи – приокеанская деревня, ставшая городом небоскребов. Из чуть более далеких исторических примеров - в 1960-х перенос бразильской столицы из Рио в Бразилиа. В конце века новые столицы получили Нигерия и Танзания. Прямо на глазах растут новые города в Китае. Но все это примеры масштабных городов, претендующих на роль улучшенных мегаполисов. Иногда перестроить систему в существующих городах сложно, поэтому проще создать новый. Истоки финансирования - в основном бюджетные деньги, хотя встречаются и исключения в виде частных инвесторов.

Есть и другой подход – строительство городов тематических, то есть городов, жители которых объединены общей идеей, например, в США есть города для пенсионеров. Один из наиболее известных, пожалуй, Сан Сити или город Тоёта в Японии, построенный для сотрудников одноименной автомобильной корпорации или неофициальная столица Кремниевой долины - Пало-Альто.

Современный пример такого подхода есть и в России – это Иннополис в Татарстане и подмосковный Сколково. Оба города (отличие в том, что Иннополис официально является городом, со своим мэром и администрацией, а Сколково имеет статус инновационного центра) созданы "в чистом поле" специально для развития технологий и инноваций. Оба города реализуют концепцию smart-city – по улицам ездят беспилотные такси и электробусы, население молодое и активное - IТ-специалисты, перспективные ученые, предприниматели. Соответствует проектам и построенная инфраструктура: университеты, лучшие школы, самые современные управляющие компании, реагирующие на запросы жителей по первому звонку, а точнее клику на смартфоне или компьютере.

Россия не может игнорировать общемировой тренд, направленный на повышение качества жизни горожан, поэтому в последнее время мы наблюдаем внедрение различных технологий, способствующих этому процессу. Вообще философия "городов для жизни" начинается с того, что в городе нужно создать разнообразную инфраструктуру с локациями, способными стать точкой притяжения для жителей близлежащих районов и областей и сформировать особый микроклимат. Теперь города создаются там, где людям комфортно жить, а не вокруг промышленной застройки. Благоприятная экология и нетронутая природа во многом определяют качество жизни. Другими словами, сначала складывается образ жизни, на который потом нанизывается городская застройка и коммерческая составляющая. Этот принцип лежит в основе концепции Доброграда – первого российского города, который строится на частные инвестиции предпринимателя Владимира Седова. Задача - создать комфортные условия для жизни, работы и отдыха.

Объекты инфраструктуры, построенные с момента старта реализации экогорода, стали генерировать поток посетителей – парк-отель с рестораном; спортивный комплекс; парковая зона с детскими площадками, дорожками для пеших и велосипедных прогулок, а также скейт-парк и веревочный парк. Особой популярностью пользуется летняя сцена на воде, построенная три года назад. Летом здесь проходят гастроли Большого театра России и Усадьба Jazz, а зимой на льду замерзшего озера устраивают фестиваль с участием Олимпийских чемпионов по фигурному катанию. Конечно, город – это не только гости, но и жители, которые сейчас стали более требовательны к качеству среды, в которой они живут, к составу инфраструктуры. Поэтому создается масштабная и качественная городская инфраструктура и жилье.

На данном этапе в развитие города вложено 8 млрд рублей, включая создание событийного и развлекательного контента, жилой инфраструктуры, парк-отеля, медицинского центра и аэропорта. Общий объем инвестиций в строительство Доброграда составит 60 млрд рублей. Сейчас здесь живет уже около 1000 человек, но во время проведения культурных и спортивных мероприятий, численность жителей увеличивается до 5-8 тысяч человек.

Строить город, конечно, нетривиальная и непростая задача, но я уверен, что поступательная реализация намеченных планов, возможность внедрения самых современных технологий и особенная энергетика проекта, позволят за 15 лет построить город, в котором будут жить 50 тысяч счастливых человек.