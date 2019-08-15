Точка зрения: перспективы типового панельного строительства

О том, как это отразится на девелоперах, покупателях и рынке жилой недвижимости, рассказала директор по продажам и маркетингу УК «Развитие» Ольга Нарт.

Массовая жилая застройка - одно из самых распространенных архитектурных явлений 20 века. Все мы любим фильм, который каждый раз в канун нового года напоминает нам о советской типовой застройке - «Ирония судьбы или С легким паром!». В нем как нельзя лучше проиллюстрирована типичная среда обитания советского человека.

В нашей стране эпоха типового проектирования жилья началась в 50-е годы 20 века, когда Никита Хрущев подписал указ об устранении излишеств в проектировании и строительстве жилья. Масштабная строительная программа была запущена в ситуации острой нехватки жилья под лозунгом «Лучше. Быстрее. Дешевле». Именно тогда по всему Советскому Союзу началась эпоха типового домостроения, что позволило миллионам советских граждан перебраться из коммунальных квартир и послевоенных бараков в новые, комфортные, пусть и малогабаритные квартиры. Практика строительства типового жилья просуществовала вплоть до 90-х годов.

Однако, несмотря на видимое однообразие в архитектуре, жители воспринимали одни части города как «хорошие», а другие – как менее престижные. Одинаковые с виду массивы так называемых «коробок», классифицировались и по дополнительным критериям - транспортная доступность, количество парков рядом, качество социальной инфраструктуры и т.д. Представления о различной ценности однотипных микрорайонов прочно укоренились во всех крупных городах страны.

С одной стороны критика не оставляла от подобной застройки камня на камне – претензии были как к технологическим недостаткам, так и к эстетическим, а с другой стороны застройка велась в огромных масштабах. В целом, к началу 90-х годов на типовое панельное жилье хрущевской эпохи приходилось до полумиллиарда квадратных метров из 2,8 млрд.кв.м жилищного фонда страны.

В июле этого года, на совещании по нацпроекту «Жилье и городская среда», премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия снова вернется к типовому панельному строительству, что позволит девелоперам возводить дома быстрее и дешевле. Кроме того, это обеспечит увеличение жилого фонда до 120 млн кв. м к 2024 году.

Если говорить о возможном влиянии на рынок новостроек инициативы о возрождении типового проектирования, то в случае комплексного решения данного вопроса в масштабах страны это конечно же приведет к сокращению сроков строительства, уменьшению себестоимости и увеличению объемов строительства. В результате могут быть сформированы библиотеки проектов. И к примеру, типовую школу или детский сад можно будет возвести по одному проекту и в центральной полосе России и в любом другом регионе (только с поправкой на специфику строительства в зависимости от климатических зон). С точки зрения жилой недвижимости данная инициатива позволит оперативнее решать вопросы по замещению ветхого жилого фонда, обеспечению жильем социально незащищенных групп граждан и т.д.

Важно отметить, что за прошедшие десятилетия произошел качественный рывок в панельном домостроении. Современные панели существенно отличаются он панелей советской эпохи домостроения и более привлекательным внешним видом и разнообразием архитектурно-планировочных решений, а также повышенной прочностью, долговечностью и энергоэффективностью.

Сегодня при строительстве жилья используются не просто бетонные плиты, а выполненные по специальной технологии, состоящих из нескольких слоев с каркасом и утеплителем. Современные системы исключают возможность протечек и промерзания стыков и обеспечивают хорошие показатели теплоизоляции. Использование современных технологий строительства панельных домов позволило увеличить этажность сооружений до 25 этажей, а с точки зрения квартирографии предлагаются варианты с планировок как с лоджиями, так и с одним или двумя балконами, и даже с предусмотренным местом для установки кондиционера.

Нам остается только предполагать, как данная инициатива правительства изменит архитектурный облик городов нашей страны, но нет сомнений, что она будет способствовать решению таких важных задач как преодоление дефицита жилья и обеспечение современных стандартов качества жизни.