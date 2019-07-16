Трассу для ралли построят в Новой Москве

Строительство профессиональной раллийной трассы начнется осенью, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Это будет спортивный комплекс "Ралли Кросс Арена". Располагаться он будет вблизи села Ознобишино в поселении Щаповское", - сказал Владимир Жидкин.

По его словам, комплекс будет очень современным. Длина трассы составит 1200 метров, рядом с ней будет создана большая площадка (600 кв м) для занятий автомодельным спортом. Помимо собственно спортивных объектов здесь построят административно-бытовое здание площадью почти 4 тыс кв метров, трибуну для зрителей на 300 мест, паркинг на 150 автомобилей. Подготовительные работы уже начались.