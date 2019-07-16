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Трассу для ралли построят в Новой Москве

16 июля 2019 г. 457
фото: shutterstock.com

Подготовительные работы уже начались.

Строительство профессиональной раллийной трассы начнется осенью, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Это будет спортивный комплекс "Ралли Кросс Арена". Располагаться он будет вблизи села Ознобишино в поселении Щаповское", - сказал Владимир Жидкин.

По его словам, комплекс будет очень современным. Длина трассы составит 1200 метров, рядом с ней будет создана большая площадка (600 кв м) для занятий автомодельным спортом. Помимо собственно спортивных объектов здесь построят административно-бытовое здание площадью почти 4 тыс кв метров, трибуну для зрителей на 300 мест, паркинг на 150 автомобилей. Подготовительные работы уже начались.

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