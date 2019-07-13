Три билборда в Уренгое: на Ямале житель пожаловался на качество дорог

На выезде из поселка Уренгой (ЯНАО) появились красные таблички с текстом, указывающим на плохое качество дорог. Их установил местный житель, который таким образом решил привлечь внимание властей к ситуации с дорогами в населенном пункте. Агентство «Север-Пресс» поясняет, что автор плакатов не считает их провокационными.

Глава поселка Олег Якимов, имя которого упоминается в одном из трех «билбордов», уже отреагировал на появление табличек. Он уверил журналистов, что в этом году на ремонт дорог выделено в 3 раза больше средств, чем в прошлом.

Он также подчеркнул, что участок дороги, на котором установлены таблички, в подчинении его муниципалитета не находятся.