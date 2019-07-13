ГлавнаяГородТри билборда в Уренгое: на Ямале житель пожаловался на качество дорог

Три билборда в Уренгое: на Ямале житель пожаловался на качество дорог

13 июля 2019 г. 377
Фото: Север-Пресс

Власти уже отреагировали на появления плакатов.

На выезде из поселка Уренгой (ЯНАО) появились красные  таблички с текстом, указывающим на плохое качество дорог.  Их установил местный житель, который таким образом решил привлечь внимание властей к ситуации с дорогами в населенном пункте.  Агентство «Север-Пресс» поясняет, что автор плакатов не считает их провокационными.

Глава поселка Олег Якимов, имя которого упоминается в одном из трех «билбордов», уже отреагировал на появление табличек. Он уверил журналистов, что в этом году на ремонт дорог выделено в 3 раза больше средств, чем в прошлом.

Он также подчеркнул, что участок дороги, на котором установлены таблички, в подчинении его муниципалитета не находятся.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>