Три четверти школ в России прошли пожарный аудит безопасности

Около 75% российских школ в преддверии нового учебного года уже подтвердили свое соответствие требованиям пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Особое внимание при аудите специалисты уделяют работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов и размещению агитации по соблюдению мер безопасности и умению действовать на случай возникновения ЧС.

"На текущий момент надзорными органами МЧС России принято 38 704 (75%) школы и 31 354 (68%) дошкольных образовательных учреждений", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что наиболее качественно задача по обеспечению пожарной безопасности в учебных заведениях реализуется на территории Кемеровской, Ярославской, Смоленской и Томской областей, Удмуртии, Ненецком автономном округе и Карелии. В этих регионах процент от представленных к приемке образовательных организаций превышает 80%.

Учебные заведения, которые не оборудованы системами противопожарной безопасности, приниматься не будут, заявили в МЧС.

По данным московских властей, в настоящее время все образовательные объекты столицы проверены и готовы к учебному году, передает "Интерфакс".