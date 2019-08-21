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Три четверти школ в России прошли пожарный аудит безопасности

21 августа 2019 г. 408
фото: shutterstock.com

Особое внимание уделяется работоспособности систем автоматической противопожарной защиты и исправности первичных средств пожаротушения.

Около 75% российских школ в преддверии нового учебного года уже подтвердили свое соответствие требованиям пожарной безопасности, сообщили  в пресс-службе МЧС России.

Особое внимание при аудите специалисты уделяют работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов и размещению агитации по соблюдению мер безопасности и умению действовать на случай возникновения ЧС.

"На текущий момент надзорными органами МЧС России принято 38 704 (75%) школы и 31 354 (68%) дошкольных образовательных учреждений", - рассказали в пресс-службе. 

В ведомстве отметили, что наиболее качественно задача по обеспечению пожарной безопасности в учебных заведениях реализуется на территории Кемеровской, Ярославской, Смоленской и Томской областей, Удмуртии, Ненецком автономном округе и Карелии. В этих регионах процент от представленных к приемке образовательных организаций превышает 80%.

Учебные заведения, которые не оборудованы системами противопожарной безопасности, приниматься не будут, заявили в МЧС. 

По данным московских властей, в настоящее время все образовательные объекты столицы проверены и готовы к учебному году, передает "Интерфакс".

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