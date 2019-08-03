Туалеты в московском метро можно будет оплатить банковской картой

Пассажиры московского метро смогут проходить в туалетные комплексы на станциях по бесконтактным банковским картам и гаджетам с аналогичными функциями.

Изначально попасть в туалет можно было, только оплатив его картой "Тройка" – такие карты есть у 90% пассажиров подземки, сообщили ТАСС в пресс-службе метро.

"Сейчас большинство обращений по этому сервису касаются расширения возможностей по оплате. Мы начнем с одной станции, а затем со временем установим такие терминалы и на других комплексах", - добавили в пресс-службе.

Первый туалет, в который можно будет попасть по банковской карте, заработает на станции "Библиотека имени Ленина". Цена составит 60 рублей – столько же, сколько и по "Тройке".

На центральных, в основном пересадочных станциях Московского метрополитена работают 25 модульных туалетных комплексов на 1-2 кабинки. Они установлены так, чтобы не мешать движению пассажиропотока. Внешнее оформление кабинок подбирают индивидуально, с учетом особенностей дизайна станций. Зеленая или красная подсветка предупреждает пассажиров, свободен туалет или занят.