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Туалеты в московском метро можно будет оплатить банковской картой

3 августа 2019 г. 375
Фото: © shutterstock.com

Пассажиры московского метро смогут проходить в туалетные комплексы на станциях по бесконтактным банковским картам и гаджетам с аналогичными функциями.

Изначально попасть в туалет можно было, только оплатив его картой "Тройка" – такие карты есть у 90% пассажиров подземки, сообщили ТАСС в пресс-службе метро.

"Сейчас большинство обращений по этому сервису касаются расширения возможностей по оплате. Мы начнем с одной станции, а затем со временем установим такие терминалы и на других комплексах", - добавили в пресс-службе.

Первый туалет, в который можно будет попасть по банковской карте, заработает на станции "Библиотека имени Ленина". Цена составит 60 рублей – столько же, сколько и по "Тройке".

На центральных, в основном пересадочных станциях Московского метрополитена работают 25 модульных туалетных комплексов на 1-2 кабинки. Они установлены так, чтобы не мешать движению пассажиропотока. Внешнее оформление кабинок подбирают индивидуально, с учетом особенностей дизайна станций. Зеленая или красная подсветка предупреждает пассажиров, свободен туалет  или занят.

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