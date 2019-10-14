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Туристы назвали самые унылые европейские города

14 октября 2019 г. 195
Фото: © shutterstock.com

Самый скучный отпуск российские туристы провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки.

Специалисты сервиса Aviasales провели опрос среди своих российских клиентов и узнал, в каких городах их отдых оказался самым скучным.

На первом месте – Хельсинки, скучали в финской столице 30% опрошенных. Россияне жалуются на плохую погоду и небольшое количество достопримечательностей.

Четверть опрошенных назвали скучным отдых в Братиславе, где неинтересные достопримечательности, невкусная еда и дорогие сувениры. Россиянам также не понравилось отсутствие живой музыки в заведениях и пустые бары.

15% опрошенных пожаловались на отпуск в Карловых Варах – в маленьком городе слишком мало развлечений.

10% не оценили Мюнхен, где после 20 часов единственное развлечение – пивные бары и нет необычных достопримечательностей. 7% туристов не понравилась "серая и скучная" Варшава, 5% недовольны Пизой, где смотреть не на что, кроме башни, по 4% получили Вильнюс (скучно вечерами) и Минск (пусто и нет изюминки).

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