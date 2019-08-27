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Тюремные замки предложили освободить от СИЗО

27 августа 2019 г. 424
Фото: © shutterstock.com

Тюремные замки, построенные в прошлых веках и используемые сейчас в качестве СИЗО, следует передать музеям, считает глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

Для СИЗО, по его мнению, следует строить новые здания, в которых условия содержания подозреваемых и обвиняемых будут лучше.  

В качестве примера современного СИЗО Федотов привел "Кресты-2" в Петербурге. Глава СПЧ подчеркнул, что новые СИЗО выглядят "совершенно по-другому", а условия содержания людей в них "более цивилизованные".

"В камере есть не только унитаз, но и душ, а если есть душ, то уже нет неистребимого тюремного запаха", - рассказал Федотов РИА Новости.

Он считает, что в более цивилизованных условиях отношение людей друг к другу меняется – становится также более цивилизованным.

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