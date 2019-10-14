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У москвичей спросят, как улучшить парки

14 октября 2019 г. 300
Фото: © shutterstock.com

Москвичи смогут высказать свои идеи по совершенствованию парков и предложить свои задумки.

Опрос будет проводиться в рамках краудсорсинг-проекта "Мой парк", приуроченного ко дню рождения Мосгорпарка, говорится на сайте мэра Москвы. Зарегистрироваться для участия можно уже сейчас.

Проект будет состоять из трех этапов: "Предлагай", "Обсуждай", "Оценивай".

В рамках первого этапа можно будет предложить свои задумки по направлениям "События в парках", "Активности в парках", "Красивый парк", "Новости в парках: онлайн- и офлайн-сервисы".

На втором этапе будут обсуждаться темы: "Развлечения в парках Москвы", "Любимый парк", "Мировые парки".

После этого эксперты отберут идеи участников  проекта, и на финальном этапе москвичи проголосуют за лучшие идеи из отобранных. Предложения, набравшие больше всего голосов, будут реализованы.

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