"У Вселенной есть дела поважнее". В Екатеринбурге художники подменили дорожные знаки

В Екатеринбурге уличные художники сделали арт-объекты в виде знаков, предупреждающих о ремонте, и разместили их в местах, где ведутся дорожные работы.

Стилизованные знаки снабдили надписями: "Может, глупо видеть знаки во всем?", "Может, знаков вообще не существует?", "Может, у Вселенной есть дела поважнее, чем посылать нам знаки?".

В своем Instagram художники пояснили смысл акции: знаки, предупреждающие о работах, обычно располагают в сегментах дороги, где уже ведется ремонт. В итоге человека предупреждают о том, что он уже видит. "Это совершенно бесполезно", - подчеркивают художники. Арт-объекты в виде знаков заставят людей подумать.

При этом самый первый знак, с надписью "Если тебе нужен знак", простоял на своем месте два дня – рабочие просто не заметили его и "таскали от объекта к объекту". Когда же арт обнаружили, его уничтожили.