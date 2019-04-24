ГлавнаяГородУчастники реновации хотят больше детсадов, школ и поликлиник

Участники реновации хотят больше детсадов, школ и поликлиник

24 апреля 2019 г. 192
Фото: saiko3p/Shutterstock.com

Жители кварталов реновации выступают за увеличение социальных объектов и просят учесть их пожелания при планировке проектов.

Об этом рассказала журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. «Поступают такие предложения, действительно, предусмотреть больше детсадов. Например, в районе Свиблово поступило предложение предусмотреть ещё один детский сад. Мы в обязательном порядке рассматриваем это все», - сказала Юлиана Княжевская, отвечая на вопрос, поступают ли пожелания от жителей увеличить число соцобьектов.

«Социальных объектов будет значительно больше. У нас все кварталы реновации направлены на большое и качественного обеспечение объектов инфраструктуры»,- подчеркнула она. 

Это реконструкция существующих и строительство новых. Где-то будет образовательный кластер: детсад совмещен со школой. К каждому району у города индивидуальный подход.

Сейчас слушания идут по следующим семи проектам. Это три района в Северо-Восточном округе (СВАО) – это кварталы 78 в Бутырском районе, 24 и 23А в Свиблово. Также рассматривается по одному проекту в Юго-Восточном округе (ЮВО) - мкр. Ж района Люблино и в Южном округе (ЮАО)– мкр. 3 "Загорье". Два проекта представили на рассмотрение жителей Восточного округа (ВАО)  – это мкр 36-28 района Восточное Измайлово и Сиреневый бульвар, владение 4, район Измайлово

Теги:
Связанные персоны:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>