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Ученые предложили строить дороги из отходов

2 декабря 2019 г. 899
Фото: © Global Look Press

Основания дорог в России могут быть построены из суглинка, металлического шлака и отходов известковых производств. С таким предложением выступили ученые Дальневосточного федерального университета.

Смесь, о которой говорят дальневосточные ученые и их коллеги из Казахстана и Бразилии, должна заменить традиционные щебень и песок, пишет "Российская газета".  Новый композит, по словам разработчиков, отличается прочностью, устойчив к воздействию воды, низких температур и отвечает требованиям к строительным материалам первого класса.

В ходе экспериментов выяснилось, что между частицами нового композита образуется постоянно уплотняющийся гель, который в итоге становится прочным, как камень.

Основание дорог из отходов сделает строительство более быстрым и рентабельным, а также решит проблему утилизации опасных для окружающей среды отходов: в композите атомы тяжелых металлов связываются, становятся частью новых образований, и в итоге материал становится экологически чистым.

Кроме того, материал позволит вдвое увеличить срок службы дорог.

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