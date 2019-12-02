Ученые предложили строить дороги из отходов

Основания дорог в России могут быть построены из суглинка, металлического шлака и отходов известковых производств. С таким предложением выступили ученые Дальневосточного федерального университета.

Смесь, о которой говорят дальневосточные ученые и их коллеги из Казахстана и Бразилии, должна заменить традиционные щебень и песок, пишет "Российская газета". Новый композит, по словам разработчиков, отличается прочностью, устойчив к воздействию воды, низких температур и отвечает требованиям к строительным материалам первого класса.

В ходе экспериментов выяснилось, что между частицами нового композита образуется постоянно уплотняющийся гель, который в итоге становится прочным, как камень.

Основание дорог из отходов сделает строительство более быстрым и рентабельным, а также решит проблему утилизации опасных для окружающей среды отходов: в композите атомы тяжелых металлов связываются, становятся частью новых образований, и в итоге материал становится экологически чистым.

Кроме того, материал позволит вдвое увеличить срок службы дорог.