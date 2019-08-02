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Уральцы превратили подвал в "логово маньяка"

2 августа 2019 г. 444
Фото: © shutterstock.com

В Новоуральске организаторы квестов превратили подвал одного из домов в "логово маньяка".

Подвал, предназначенный для противорадиационного укрытия, предприимчивые уральцы оборудовали манекенами, резиновыми муляжами рук, электропилами и ванной с жидкостью, напоминающей кровь. При этом какой-либо разрешительной документации у них не было.

Прокуроры, обнаружив "страшный" подвал, подали иск в суд, который и постановил изъять федеральное имущество из чужого незаконного владения, пишут "Ведомости Урал".

По данным прокуратуры, на территории крупных уральских городов действует более 25 квест-комнат, расположенных зачастую на цокольных этажах и в подвалах жилых домов.

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