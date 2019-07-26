ГлавнаяГородУральскую туберкулезную колонию, закрытую из-за нехватки врачей, сожгут

Уральскую туберкулезную колонию, закрытую из-за нехватки врачей, сожгут

26 июля 2019 г. 303
Фото: © shutterstock.com

На Урале собираются ликвидировать уже полгода неработающую колонию для осужденных с туберкулезом. Исправительное учреждение было закрыто из-за нехватки врачей, а заключенные переведены в другие ЛИУ.

Ликвидацию колонии начальник пресс-службы УФСИН Свердловской области Александр Левченко назвал рутинным мероприятием. Решение было принято комплексно, вместе с областным министерством юстиции.

"Обязательно будет привлечена специальная структура, которая этим занимается, будет проведена деконтаминация, чтобы уничтожить микобактерии на поверхностях зданий", - рассказал Левченко изданию "Такие дела". Он добавил, что "туберкулезные" здания в соответствии с российским законодательством уничтожают, сжигая по частям.

ЛИУ с деревянными строениями ликвидируют в России каждый год, поскольку количество осужденных ежегодно сокращается на 5-7%.

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