Утверждена стоимость проезда на МЦД

Власти Москвы утвердили тарифы проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Тарифы разработаны совместно с правительством Московской области, РЖД и пригородными пассажирскими компаниями. Они будут действовать на первых двух диаметрах, которые должны заработать уже в этом году - это "Одинцово — Лобня" и "Нахабино — Подольск".

Три тарифные зоны

Так, на первых двух диаметрах будут действовать три тарифные зоны.

Первая зона - "Центральная", Тариф здесь будут действовать для поездок в пределах Москвы. На МЦД-1 Одинцово — Лобня тарифная зона "Центральная" будет действовать в границах железнодорожных станций Марк — Сетунь, а на МЦД-2 Нахабино — Подольск — между станциями Волоколамская и Остафьево. Стоимость проезда здесь составит 38 рублей, что соответствует цене разового билета по тарифу "Кошелек" карты "Тройка". Пересадка между МЦК, МЦД и подземкой в этой зоне будет бесплатной.

Вторая зона - "Пригород". Она начинается за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и завершается на конечных станциях МЦД, таких как Одинцово, Лобня, Нахабино и Подольск. В этой зоне разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" в 2019 году будет стоить 45 рублей. Здесь также можно будет сделать бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД.

Третья зона - "Дальняя". Будет действовать уже за границами МЦД. "Если пассажир едет со станций, не входящих в МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: стоимости действующего билета на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) и 45 рублей. Как только пассажиры въезжают в границы МЦД, они получают право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД", - говорится в сообщении.

Как платить?

Для оплаты проезда в тарифной зоне "Центральная" пассажиры смогут использовать все билеты Московского метрополитена, которые записываются на карту "Тройка". На МЦД не будут принимать бумажные билеты "Единый". Это связано с техническими ограничениями чипа, используемого в бумажном носителе.

Для проезда в зонах "Пригород" и "Дальняя" будут действовать другие абонементы. В настоящее время типы и стоимость этих абонементов согласовываются с правительством Московской области.

Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass, PayWave, а также гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

При бесконтактной и безналичной оплате стоимость проезда в границах тарифной зоны "Центральная" составит 42 рубля. Цена проезда в двух других зонах пока не установлена. При этом пересадка с МЦД на МЦК или метро при оплате бесконтактным способом также будет бесплатной.

Предполагается, что благодаря новой тарифной системе при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД - до 75%.

На МЦД-1 и МЦД-2 будет 66 станций, с 27 из них можно будет пересесть на метрополитен, МЦК и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 — так же, как и метро. По первым двум диаметрам будут курсировать поезда "Иволга".