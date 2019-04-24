Увеличение этажности домов реновации возможно только при желании жителей

Сами вопросы по плотности и высотности будущих домов задают практически в каждом районе.

Этажность по проектам реновации может вырасти только при желании самих жителей, и если это, в том числе, позволяют нормы инсоляция, сказала журналистам в среду председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее сообщалось, что этажность и плотность застройки в рамках реновации может серьезно увеличиться.

"Возможно, если такие предложения поступят от самих жителей, и они захотят больше этажности, чем предусмотрено", - сказала Юлиана Княжевская, отвечая на вопрос о возможности увеличения этажности после утверждения проектов реновации.

"С высотностью история такая: любая высотность влияет на инсоляцию. Поэтому мы будем смотреть в этой ситуации индивидуально, но только если этого захотят жители", - добавила председатель Москомархитектуры.

Сами вопросы по плотности и высотности будущих домов задают практически в каждом районе, мы анализируем это. В проекты планировки могут внести корректировки после анализа всех обращений. Также часто жители интересуются инфраструктурой – выдержит ли она. Мы делаем дополнительные схемы обеспечения кварталов по реновации инфраструктурой, и смотрим все нагрузки по теплу и по электричеству. Где необходимо будем предусматривать реконструкцию сетей.