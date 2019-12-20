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В 2019 году в мире построили рекордное количество небоскребов

20 декабря 2019 г. 386
Фото: © shutterstock.com

В 2019 году в мире построено самое большое количество зданий высотой больше 300 метров. Если в 2000 году в мире было лишь 26 супервысоких небоскребов, то сейчас их уже 170.

Самым высоким проектом уходящего года стала башня Tianjin CTF Finance Centre в китайском городе Тяньцзинь – ее высота составила 530 метров. Еще 15 лет назад подобных сооружений в мире вообще не было, говорится в отчете Комитета по высотным зданиям и городской среде.

В 2019 году здания выше 200 метров появились в регионах, где их до этого никогда не было. Так, в Алжире построили Большую мечеть высотой 265 метров, в Йоханнесбурге (ЮАР) появилось 227-метровое здание – оно стало самым высоким в стране. В Бразилии возвели Infinity Coast Tower высотой 235 метров.

Небоскреб Lakhta Center в Санкт-Петербурге стал самым высоким зданием в Европе – его высота составила 462 метра.

Между тем, в Москве готовятся построить самое высокое жилое здание в Европе – 400 метровый небоскреб One Tower возведут в ММДЦ "Москва-Сити".

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