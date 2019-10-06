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В Англии на улице появилась полоса для вечно смотрящих в телефон пешеходов

6 октября 2019 г. 152
фото: AO-Mobile

Выделенку открыли на бульваре Хардман в Манчестере. 

В Манчестере городские власти в центре города организовали специальную полосу для пешеходов, которые замедляют шаг из-за того, что постоянно смотрят в телефон.

Выделенку для увлеченных смартфонов открыли на популярном бульваре Хардман. Сама полоса длиной 75 метров напоминает велодорожку. Дорожка должна защитить пешеходов от столкновений друг с другом. Идею дорожек людей, которые постоянно смотрят в телефон, предложила реализовать компания AO-Mobile. Инициаторы надеются, что подобная практика заинтересует и другие города Великобритании, сообщает издание The Daily Mirror.

 

 

 

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