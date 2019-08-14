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В Англии построили мост с щелью посередине

14 августа 2019 г. 684
Фото: Scorsby/Shutterstock.com

На постройку моста длиной 57 метров ушло более 50 тонн стали.

В Корнуоле построили новый пешеходный мост. Он появился на месте моста, разрушенного около 500 лет назад. По мосту можно добраться до замка Тинтагель, места, где по преданию родился король Артур.

Место издавна привлекает туристов, однако добраться до руин замка было проблематично. Сейчас, с появлением нового моста, туристов у замка станет гораздо больше.

На постройку моста длиной 57 метров ушло более 50 тонн стали. Особенностью нового сооружения является то, что его секции не соединены посередине – между ними остается щель шириной в 4 см. В холодное время года она будет немного увеличиваться, а в жару – уменьшаться. Дизайнеры поясняют, что щель символизирует расстояние между материком и островом, а также своеобразную связь между прошлым и будущим.

Создатели моста уверяют, что мост достаточно крепок и никакой опасности провалиться для пешеходов нет.

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