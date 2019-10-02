В Архангельске портреты чиновников повесили на скульптуры Белоснежки и семи гномов

Таким образом горожане выразили недовольство качеством благоустройства парка. Кто-то из местных жителей одобрил акцию, другие назвали это актом вандализма.

В Архангельске кто-то из местных жителей повесил портреты чиновников на скульптуры Белоснежки и семигномов, которые в сентябре установили в Майском парке, пишет городской портал "Архангельск онлайн".

Теперь вместо сказочных персонажей на горожан смотрят губернатор Игорь Орлов и местные управленцы – мэр Архангельска Игорь Годзиш, его зам Николай Евменов, председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

Причиной такой такого "перевоплощения" стало недовольство жителей работой чиновников. Благоустройство парка планировали закончить до 1 октября, однако работы так и не завершились. Кто-то из местных жителей одобрил акцию, другие назвали это актом вандализма.