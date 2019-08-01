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В Астрахани для ремонта дороги использовали куски надгробий

1 августа 2019 г. 498
Фото: Stuart Monk/Shutterstock.com

Жители города пожаловались в прокуратуру.

Коммунальщики Трусовского района Астрахани засыпали ямы на дороге фрагментами надгробий, старыми искусственными цветами и другой кладбищенской атрибутикой. Все это они решили использовать вместо традиционного щебня.

Жители города заметили, что в ходе ремонтных работ на улице Тренева используются нестандартные материалы и пожаловались в прокуратуру. Проверка подтвердила, что коммунальные службы действительно применяли «материалы, полученные при уборке городских кладбищ». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такой подход противоречит законам «Об охране окружающей среды» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а потому в ближайшее время коммунальщиков обязали очистить дорогу «от фрагментов ритуальной атрибутики».

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