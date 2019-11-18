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В Астрахани мужчины подрались и упали вместе с балконом

18 ноября 2019 г. 538
Фото: © shutterstock.com

В Астрахани обрушился балкон пятиэтажки. Один человек скончался, второй находится в реанимации со множественными переломами.

Обрушение произошло на четвертом этаже, пишут "Астраханские новости".  По предварительной информации, мужчины, находившиеся в нетрезвом состоянии, подрались, ограждение балкона не выдержало нагрузки и лишних вибраций, и конструкция обрушилась.

Фото: © Ast-news.ru

Один из мужчин 1980 года рождения скончался, его знакомый 1983 года рождения в тяжелом состоянии.

Дом введен в эксплуатацию в 1967 году, в реестре аварийного жилья не числится. Следователи дадут оценку действиям (бездействию) управляющей компании, на балансе которой находится здание.

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