В Астрахани мужчины подрались и упали вместе с балконом

В Астрахани обрушился балкон пятиэтажки. Один человек скончался, второй находится в реанимации со множественными переломами.

Обрушение произошло на четвертом этаже, пишут "Астраханские новости". По предварительной информации, мужчины, находившиеся в нетрезвом состоянии, подрались, ограждение балкона не выдержало нагрузки и лишних вибраций, и конструкция обрушилась.

Фото: © Ast-news.ru

Один из мужчин 1980 года рождения скончался, его знакомый 1983 года рождения в тяжелом состоянии.

Дом введен в эксплуатацию в 1967 году, в реестре аварийного жилья не числится. Следователи дадут оценку действиям (бездействию) управляющей компании, на балансе которой находится здание.