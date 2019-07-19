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В Балашихе начали строить 100-километровую велодорожку

19 июля 2019 г. 458
Фото: © shutterstock.com

В подмосковной Балашихе начались работы по строительству велосипедной дорожки длиной 100 километров.

Велодорожка пройдет от Горьковского шоссе до парка "Пехорка", затем уйдет на улице Заречную, рассказал "Интерфаксу" начальник управления благоустройства городского округа Алексей Шумилин. Он также отметил, что велодорожка поможет решить проблему транспортной доступности в городе.

Первые 3 километра дорожки собираются закончить в сентябре. Потом протяженность маршрута будет увеличиваться каждый год, пока не достигнет 100-километровой отметки. Стоимость проекта составит около 115 миллионов рублей.

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