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В Биробиджане огораживают ямы с битумом, ставшие ловушкой для собак

20 августа 2019 г. 503
Фото: © shutterstock.com

В Биробиджане решили огородить ямы с битумом, из которых спасатели периодически извлекали попавших в ловушку собак.

Три битумные ямы ранее принадлежали асфальтобетонному заводу. Предприятие прекратило существование, а ямы остались бесхозными, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе сотрудники МЧС вызволили из битумной ловушки увязшую собаку, в мае спасатели вытащили еще одного пса.

Подрядная организация огородит все ямы, работы будут завершены в течение полутора недель. Полностью избавиться от ям планируют зимой: замерзший битум вырежут, а затем утилизируют.

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