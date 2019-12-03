В ближайшие 5-6 лет в Новой Москве появятся 20 станций метро

Около 20 станций метро появятся в ближайшие 5-6 лет в Новой Москве. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Власти уже приняли решение о строительстве дополнительной станции на Сокольнической линии – после "Коммунарки", на которой планируют открыть крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий две линии метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первый этап строительства Коммунарской линии может быть завершен уже в 2023 году. На втором этапе ветку продлят до Троицка. Длина Коммунарской линии составит порядка 40 км, на ней будет 16 станций.